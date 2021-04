Apple apresenta iMac em 7 opções de cores e iPad Pro com chip M1

A Apple realizou, nesta terça-feira (20), o Spring Loaded, o primeiro evento da empresa em 2021. Assim como no ano passado, a cerimônia não teve a presença do público e nem da imprensa por conta da pandemia de covid-19 e foi apenas exibida pela internet.

A transmissão começou com uma mensagem do CEO, Tim Cook, que destacou as iniciativas da empresa voltada para o meio ambiente, como o uso de energia renovável e a preocupação em neutralizar o carbono liberado na atmosfera por toda a cadeia de produção.

Entre as novidades apresentadas estão o novo iMac, o novo iPad Pro e a nova versão do Apple TV 4k.

iMac

O novo desktop da Apple foi um dos destaque do evento. O iMac teve seu design totalmente reformulado, mais fino, mais compacto e com uma superfície de vidro que recobre toda a parte da frente.

Diferentemente das versões anterirores, é possível ir além do cinza ou prata e escolher uma das sete cores do novo computador: verde, amarelo, laranja, vermelho, azul, lilás e branco.

O novo computador é equipado com um chip M1, fabricado pela própria Apple. A câmera embutida no monitor é de 1080 e faz capturas com muitos detalhes e boa resolução. O microfone foi anunciado como o melhor já instalado em um iMac.

O sistema de som é formado por 6 falantes promete uma qualide de som de estúdio com bons graves e uma alta qualidade de reprodução.

Teclado, Magic Mouse e trackpad receberam atualizações. Agora é possível desbloquear o computador com o Touch ID, o leitor de digital da Apple.

O preço inicial do novo iMac é 1299 dólares

iPad Pro

A nova versão do tablet da Apple chega com também com o processador M1, o mesmo presente nos computadores da marca e promete um poder de processamento 50% melhor voltado para trabalhar com imagem e som. Em comparação com a primeira versão do aparelho é uma performance 75 vezes melhor.

Novo iPad Pro é equipado com o chip M1, usado em computadores da Apple - (Foto: Reprodução/Apple)

Além de agradar profissionais que exigem alta resolução de som e imagem, o novo iPad Pro também pode ser interessante para os fãs de games, por garantir uma boa execução de games, e por ser compatível com o controle do Playstation e do Xbox.

O iPad Pro pode se conectar com uma rede 5G, a quinta geração de internet móvel, que permite uma velocidade de transmissão de dados muito rápida a torna uma transmissão ao vivo algo simples e sem qualquer problema de exibição.

A câmera frontal é uma grande angular de 12 MP com um sistema de inteligência artificial, o Center Stage, que faz com que o objeto ou pessoa filmado seja seguido automaticamente durante uma filmagem ou uma live.

A tela é a nova LiquidRetina XDR, que tem 10 mil mini Leds.

Preço inicial para a versão de 11 polegadas sai por 799 dólares e a versão de 12,9 polegadas tem o preço inicial de R$ 1.099. As vendas começam a partir da segunda semana de maio. O novo iPad Pro será vendido em duas cores: cinza e branco.

Nova cor de iPhone

A apple apresentou uma nova cor do iPhone 12 e iPhone 12 mini: o roxo. O nova cor estará disponível nas lojas da Apple a partir de 30 de abril, mas será possível comprar nesta sexta-feira (23).

O roxo é a nova cor do iPhone 12 e iPhone 12 Mini - (Foto: Reprodução/Apple)

AirTag

O aplicativo que permite rastrear os iPhones, Apple Watches e até Mac agora pode ser usado para encontrar qualquer objeto do dia a dia, como chaves, carteira ou uma mala de viagem com o uso do AirTag.

Novo AirTag criado pela Apple para rastrear qualquer objeto do dia a dia - (Foto: Reprodução/Apple)



Segundo as imagens divulgadas no evento, o iPhone poderá ser usado para dar as direções para encontrar o item que está sendo procurado. Na tela do aparelho aparecem a direção e a proximidade até chegar ao local indicado. A Apple destaca que o novo dispositivo não poderá ser usado para rastrear pessoas.

As vendas começam em 30 de abril por 29 dólares a unidade ou 99 dólares um kit com 4 unidades.

Apple TV 4k

O dispositivo da Apple que garante total conectividade de sua TV com qualquer outro produto Apple foi atimizado. A qualidade da imagem foi o ponto de maior destaque durante a apresentação.

O controle remoto foi reformulado e ganhou um botão lateral para que a navegação seja feita pela Siri, assiste de voz da Apple.

As vendas começam na segunda quinzena de maio, mas as encomendas podem ser feitas neo fim desta semana. O preço é de 170 dólares pela versão de 32GB ou de 199 dólares pela versão de 64 GB.