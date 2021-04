Sisu encerra nesta sexta-feira (9) o período de inscrições

Estudantes interessados em conquistar uma vaga em uma universidade pública têm até às 23h59 desta sexta-feira (9) para se inscrever no Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Os interessados devem ter participado da última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e não ter tirado zero na redação.

São oferecidas 209.190 vagas em instituições públicas de ensino superior. As vagas serão distribuídas em 5.685 cursos de 110 instituições de ensino de todo o país. Os candidatos com melhor classificação são selecionados, de acordo com suas notas no Enem

Sisu abre inscrições e estudantes fazem memes nas redes

O candidato deve usar o número de inscrição e a senha do Enem para acessar o site do Sisu. O resultado da chamada regular do Sisu será liberado pelo MEC no dia 13 de abril. A matrícula deve ser realizada entre 14 e 19 de abril.

Para ajudar os estudantes neste última etapa, o R7 ouviu o orientador pedagógico do Curso Pré-Vestibular Oficina do Estudante de Campinas, Alfredo Terra Neto para dar algumas dicas:

O que o aluno deve observar neste último dia de inscrição?

No cenário ideal, esperamos que os alunos tenham testado a plataforma do Sisu desde o primeiro dia, pois os testes são a única forma de saber em quais cursos e universidades haverá mais chances de aprovação. Os testes permitem que os alunos se familiarizem com o uso da plataforma e consultem os termos de adesão de cada curso, escolhendo cursos e universidades que lhe favoreçam, em função dos pesos estabelecidos para cada área do conhecimento. Um exemplo: se um aluno foi bem em Matemática e mal em Ciências da Natureza, ele pode procurar um curso/universidade que coloquem um peso maior em Matemática, situação que pode aumentar as suas chances de aprovação.

O que não fazer neste último dia de inscrição?

Um ponto de atenção que o aluno deve ter com a sua segunda opção, pois se ele escolher algum curso que não gosta muito e for aprovado, ele será chamado em sua segunda opção e assim perderá a chance de concorrer na lista de espera da sua primeira opção. Então a dica é: escolha apenas cursos e universidades que você realmente tem vontade e condições de cursar.

Como posso saber se tenho chances reais de ser aprovado?

Para ter chances de aprovação é necessário que o aluno fique acima da note de corte divulgada nas classificações prévias. Estar acima da nota de corte representa uma chance, mas é impossível ter certeza de aprovação, pois a nota poderá subir no último dia. Portanto quanto mais acima do corte, maior as chances de aprovação.