'Live JR' discute hoje mudanças no Código de Trânsito Brasileiro

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (9) o diretor-geral do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), Frederico de Moura Carneiro.

Em pauta, estarão as novas leis do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). A partir da próxima segunda-feira (12), começa a valer a nova lei. Aprovada pelo Congresso e sancionada presidente Jair Bolsonaro em outubro de 2020, o novo conjunto de regras altera 57 pontos do CTB.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas Luiz Fara Monteiro, Catarina Hong e Jean Brandão. A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.

