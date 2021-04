Sócio de Elon Musk diz ser possível criar novas espécies de dinossauros

O empresário Max Hodak, sócio do bilionário Elon Musk, afirmou nesta semana em seu perfil no Twitter que poderia "criar novas espécies exóticas" de dinossauros em apenas 15 anos e provavelmente ainda "construir um Jurassic Park". Ele se refere à saga de filmes que estreou em 1993 e conta a história de humanos criam um parque temático de dinossauros.

"Provavelmente poderíamos construir um Jurassic Park se quiséssemos. Não seriam dinossauros geneticamente autênticos, mas... Talvez 15 anos de criação + engenharia para obter novas espécies superexóticas", escreveu Hodak.

"A biodiversidade é definitivamente valiosa; a conservação é importante e faz sentido. Mas por que paramos aí? Por que não tentamos mais intencionalmente gerar uma diversidade nova?", completou, sem entrar em detalhes sobre como o projeto se daria na prática.

Hodak e Musk fundaram juntos a empresa de neurotecnologia Neuralink, conhecida por colocar um chip de computador no cérebro de um porco. Em um webcast, Musk mostrou o animal, chamado Gertrude, com o implante neural do tamanho de uma moeda, que a companhia quer implantar em humanos.

A Neuralink está atualmente trabalhando em uma tecnologia que visa permitir que as pessoas conectem seus cérebros a um computador e se tornem uma espécie de ciborgue. Musk acredita que permitir a interface do cérebro humano com os computadores ajudará os humanos a evitar serem ultrapassados no futuro pela inteligência artificial (IA).

