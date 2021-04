Governo concede ferrovia baiana a mineradora por R$ 32,7 milhões

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) concedeu à iniciativa privada trecho da Ferrovia EF-334/BA, conhecida como Fiol (Ferrovia de Integração Oeste–Leste), pelo valor de R$ 32.730 milhões. A Bamin (Bahia Mineração SA), que administrará o espaço por 35 anos, foi a única a ofertar lance e arrematou o espaço pelo valor mínimo de outorga fixa estipulado (R$ 32,7 milhões).

A sessão pública do leilão ocorre na tarde desta quinta-feira (8), na B3, e compôe a Infra Week, uma semana dedicada às concessões a serem feitas pelo governo federal na bolsa de valores paulista. Além da ferrovia, foram leiloados, nesta quarta-feira, 22 aeroportos pelo valor de R$ 3,302 bilhões. Nesta sexta (9), será a vez de cinco áreas portuárias.

Estão previstos no trecho da ferrovia arrematado hoje investimentos de cerca de R$ 5,4 bilhões durante o prazo de concessão.

A concessão difere da privatização por se tratar de uma transferência temporária do controle de determinado ativo destinado à iniciativa privada. Após o fim do prazo definido, os acordos podem ou não ser renovados.

Descrição

O trecho da Fiol , entre as cidades de Ilhéus e Caetité, na Bahia, possui 537 quilômetros de extensão e, conforme a ANTT, trata-se de um importante corredor de escoamento de minério de ferro do sudoeste baiano, por meio do Porto de Ilhéus. O trecho possibilitará o transporte de grãos do oeste baiano ao porto, a partir da futura concessão do Trecho II.

