Sisu: veja como garantir uma vaga em uma faculdade pública

O Sisu (Sistema de Seleção Unifcada) é a principal porta de entrada para os estudantes que que querem ingressar em uma universidade pública, principalmente nas federais. As inscrições estão abertas até esta sexta-feira (9). Confira algumas dicas para conquistar uma vaga.

Para se dar bem no Sisu é preciso entender como funciona o processo de seleção. Pode concorrer pelo Sisu os estudantes que participaram da última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e não tiraram zero na redação.

“O Sisu é um leilão eletrônico de vagas. São mais de 209 mil oportunidades a serem distribuídas no Brasil e quem tiver a maior nota leva a vaga. Como não é possível fazer isso num espaço físico, acontece na plataforma do Sisu”, explica Rommel Domingos, diretor de Ensino do Grupo Bernoulli.

R7 selecionou algumas dicas do coordenador do Poliedro Curso de Campinas, Vitor Ricci, para que os candidatos evitEM problemas ao longo do processo, confira:



","content":"","position":1},{"width":552,"height":377,"url":"https://img.r7.com/images/aula-projeto-organizacao-estudar-12032021114049192","author":"Reprodu\u00e7\u00e3o/Instagram fundacaoestudar","subtitle":"Acompanhe a nota de corte: \u00c9 preciso controlar as expectativas neste momento, pois estar acima da nota de corte n\u00e3o garante a aprova\u00e7\u00e3o, j\u00e1 que ao longo do per\u00edodo de inscri\u00e7\u00e3o essa nota pode sofrer altera\u00e7\u00f5es. Por isso, \u00e9 muito importante estar atento e acompanh\u00e1-la diariamente para saber se h\u00e1 chances de ser selecionado para a vaga de interesse

","content":null,"position":2},{"width":882,"height":502,"url":"https://img.r7.com/images/sisu-23022021110556646","author":"Divulga\u00e7\u00e3o/Ag\u00eancia Brasil","subtitle":"N\u00e3o tenha receio de fazer altera\u00e7\u00f5es de curso e institui\u00e7\u00e3o: Ao longo do processo de inscri\u00e7\u00f5es \u00e9 poss\u00edvel fazer quantas altera\u00e7\u00f5es de curso e faculdade o candidato julgar necess\u00e1rias, caso perceba que n\u00e3o h\u00e1 chances de aprova\u00e7\u00e3o. Desse modo, o estudante pode ampliar suas oportunidades de ingressar em uma universidade

","content":null,"position":3},{"width":626,"height":416,"url":"https://img.r7.com/images/e-mail-27012021121502672","author":"Freepik","subtitle":"Fique atento ao e-mail: Parece uma dica simples, mas ela precisa ser refor\u00e7ada. As institui\u00e7\u00f5es de ensino entrar\u00e3o em contato com os aprovados para passar as orienta\u00e7\u00f5es de matr\u00edcula por e-mail. Cheque sua caixa diariamente para evitar que alguma informa\u00e7\u00e3o importante passe. 'Se o prazo de inscri\u00e7\u00e3o em alguma universidade chegar ao fim, o aluno ser\u00e1 automaticamente desclassificado e n\u00e3o h\u00e1 a possibilidade de recorrer da decis\u00e3o', explica Ricci.

","content":null,"position":4},{"width":1170,"height":700,"url":"https://img.r7.com/images/prouni-17042020091514152","author":"Fernando Fraz\u00e3o/Ag\u00eancia Brasil","subtitle":"Caso seja admitido em alguma universidade, certifique-se de que est\u00e1 tudo certo com a sua matr\u00edcula: Outro ponto de aten\u00e7\u00e3o, caso o aluno seja admitido em alguma universidade, \u00e9 o prazo para efetuar a matr\u00edcula. \u00c9 de extrema import\u00e2ncia que o estudante leia todos os materiais com aten\u00e7\u00e3o e encaminhe a documenta\u00e7\u00e3o no prazo adequado para n\u00e3o deixar de cumprir com nenhuma obriga\u00e7\u00e3o, sob o risco de perder a vaga

Oselecionou algumas dicas do coordenador do Poliedro Curso de Campinas, Vitor Ricci, para que os candidatos evitEM problemas ao longo do processo, confira:

Os interessados que fizeram a inscrição na útima terça-feira (6) devem ficar atentos às alterações e mudanças nas notas de corte das instituições escolhidas. Durante os dias de inscrições, os candidatos podem modificar suas opções quantas vezes quiserem e assim simular os resultados. O sistema irá considerar a última opção preenchida, no quarto dia.

“Incentivamos todos a fazer a simulação, pois só através dela é que o estudante consegue ver sua colocação. Um grande erro é fazer uma única aposta ao se inscrever só no último dia”, reforça Domingos.

Os candidatos devem entender como as instituições de ensino calculam as notas para fazer uma escolha estratégica. “Algumas instituições usam de maneiras diferentes as notas do Enem. Algumas avaliam pela média das áreas cobradas, outras podem dar pesos diferentes às notas", explica. "Durante os três dias de inscrição, a nota de corte (nota do último aluno que está classificado no momento) oscila, devido a entrada e saída de alunos com notas diferentes em uma mesma quantidade de vagas. É importante acompanhar essa movimentação”, avalia.

Outra dica é consultar os sites das instituições antes de fazer uma escolha. Vale pesquisar a sobre a nota de corte nos últimos três anos. As notas variam, mas pode ser um norte.

O resultado deve ser divulgado na próxima terça-feira (13). O estudante deve fazer a matrícula, caso contrário perderá a vaga. Aqueles que não foram aprovados nem na primeira, nem na segunda opção, podem escolher em qual lista de espera entrar. O acompanhamento deve ser feito diretamente pelo site da faculdade.

Cronograma

Inscrições até 9 de abril;

Resultado da chamada única: 13 de abril;

Matrícula ou registro acadêmico: de 14 a 19 de abril;

Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 13 a 19 de abril.