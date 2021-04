Nasa registra suposto arco-íris em Marte e foto viraliza na internet

O rover Perseverance, da Nasa, a agência espacial norte-americana, capturou a foto de um fenômeno que chamou a atenção de internautas e rapidamente viralizou na internet: um suposto arco-íris em Marte.

Isso por que, para obter arco-íris na Terra, é preciso da luz do Sol e das gotas de chuva no céu. Se não há água em Marte, como o fenômeno poderia se manifestar no planeta vermelho? O público levantou duas principais hipóteses para o questão.

Enquanto alguns acreditavam que o arco-íris poderia ser, na realidade, um "arco de poeira" causado por partículas de poeira no ar, outros defendiam que se tratava de um reflexo de lente da câmera do robô causado por raios de luz dispersos — isto é, nada mais, nada menos que uma ilusão de ótica.

Após a repercussão da imagem, a Nasa se pronunciou. Em um e-mail ao portal Futurism, que publicou uma matéria sobre o assunto, o especialista em relações com a mídia do Laboratório Jet Propulsion (JPL, na sigla em inglês), Andrew Good, confirmou que o "arco-íris" era, de fato, um artefato causado pelas lentes do Hazcam, o conjunto de câmeras do Perseverance.

"O que você está vendo é um refleto de lente. Temos guarda-sóis nos Hazcams dianteiros, que foram considerados de missão crítica (já que precisamos deles para seguir em frente, e no geral, estamos avançando)", escreveu. "Os guarda-sóis não eram considerados essenciais nas costas, então você ainda pode ver artefatos de luz dispersa em suas imagens."

*Estagiária do R7 sob supervisão de Pablo Marques