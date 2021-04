PF faz ação contra fraudes no auxílio emergencial na Bahia

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (8), no oeste baiano, operação para combater fraudes no auxílio emergencial. Na ação, batizada de Última Barreira, agentes cumprem três mandados de busca e apreensão na cidade de Luís Eduardo Magalhães expedidos pela Justiça Federal. Também foi determinado o bloqueio de valores das contas dos investigados.

Conforme a PF, durante a investigação, que começou no ano passado, descobriu-se que suspeitos cadastraram no aplicativo Caixa Tem pelo menos de 45 contas em nome de terceiros para recebimento do benefício de forma fraudulenta. Na sequência, os acusadas transferiam os valores para contas vinculadas ao grupo ou emitiam boletos bancários.

Suspeitos cadastraram pelo menos 45 contas em nome de terceiros para receber o benefício - (Foto: Divulgação)

O prejuízo calculado aos cofres públicos, até o momento, é de R$ 27 mil.

Os acusados responderão pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa.

De acordo com a Polícia Federal, a operação é resultado da Estratégia Integrada contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial, da qual participam a PF, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa, Receita Federal, Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União.