Indicadores sinalizam piora do mercado de trabalho nos próximos meses

O IAEmp (Indicador Antecedente de Emprego) caiu 5,8 pontos em março e atingiu os 77,1 pontos. Trata-se do menor nível desde agosto de 2020 (74,8 pontos), de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (8), pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

O economista Rodolpho Tobler, do Ibre, avalia que a tendência de piora dos indicadores de mercado de trabalho em 2021 são justificadas pelo agravamento do quadro da pandemia e as consequentes medidas restritivas. "O retorno para um caminho de recuperação ainda depende da velocidade do programa de vacinação e da melhorada atividade econômica”, afirma ele.