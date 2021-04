Conselho Nacional do MP debate redes sociais e pedofilia

O CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) promoverá, no dia 28 de abril, evento online para debater e divulgar informações sobre a navegação segura de crianças e adolescentes na internet. O evento virtual "Redes Sociais e Pedofilia: diagnósticos e soluções" será realizado pela Cije (Comissão da Infância, Juventude e Educação) do CNMP e contará com a presença de membros do Judiciário, MP e Congresso Nacional.

Conforme o presidente da Cije, conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr., o encontro visa alertar para a importância das medidas de prevenção e repressão a abusos sexuais cometidos por meio virtual.

"Nossa intenção é jogar luz ao problema, estimular o Judiciário, o Ministério Público e o Parlamento a tomarem medidas no sentido de prevenir os problemas que a internet gerou e que são sempre muito antecendentes à reação do Justiça e do Legislativo", afirmou Rodrigues Jr.

Programação com expositores e temas:

- ministro do STJ Roberto Schietti - Estupro de vulnerável incitado por meio virtual;

- deputada federal Leandre Dal Ponte - O Poder Legislativo e o enfrentamento da pedofilia;

- deputado federal Roberto Alves - Sexting: como prevenir e quando denunciar?;

- juíza federal instrutora no STJ Simone Lemos Fernandes - As inovações tecnológicas e as novas formas de agressão à dignidade das crianças e dos adolescentes;

- promotora de Justiça do MP/RS Denise Casanova Villela Programa - MP On - prevenção da violência sexual cibernética na infância e juventude.

"Queremos dar visibilidade à comissão, que tem foco muito forte no combate à pedofilia, e voz a atores muito importantes nessa luta. É uma bandeira [do colegiado]", afirmou o conselheiro Rodrigues Jr. "O grande foco de captura de crianças e adolescentes acabou se tornando na internet. O evento é uma maneira do CNMP expor um problema um expor que precisa ser enfrentado pela sociedade e que, muitas vezes, envolve pessoas poderosas."

De acordo com os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, no ano passado 2.888 denúncias de abuso sexual físico, abuso sexual psíquico e exploração sexual foram registradas, totalizando 3.366 violações contra crianças e adolescentes.

Serviço

O que: evento virtual "Redes Sociais e Pedofilia: diagnósticos e soluções"

Quando: 28 de abril, das 14h30 às 18h30

Público-alvo: membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), além de assistentes sociais, psicólogos, educadores, pedagogos, conselheiros tutelares e estudantes

Inscrições: até 28 de abril, por meio do Sistema de Inscrição de Eventos clicando aqui

Mais informações:

- Será emitido certificado de participação aos inscritos



- O evento será gravado por meio da plataforma Microsoft Teams e transmitido ao público por meio do canal do CNMP no YouTube