Vestibular: USP abre inscrições para curso online e gratuito de redação

O curso de Redação Cora Coralina da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP (Universidade de São Paulo) está com as inscrições abertas até o dia 12 de abril para estudantes em situação de vulnerabilidade social, educacional ou racial.

A proposta do curso é ajudar os estudantes menos favorecidos na redação, uma das provas de maior peso nos vestibulares e Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O curso também tem como objetivo de diminuir as desigualdades na educação.

As aulas foram adaptadas para o ensino remoto, são gratuitas e podem ser acompanhadas por estudantes do ensino médio ou vestibulando de todo o país. Neste ano, os alunos terão acesso às aulas semanais ao vivo e gravadas além de material didático próprio.

Após a inscrição, a seleção é realizada em duas etapas. Na primeira fase, os interessados devem responder um questionário online para avaliar a situação econômica e os selecionados para a segunda etapa passarão para uma entrevista de apresentação também pela internet.

Mais informações pelo Instagram do Curso de Redação Cora Coralina ou por e-mail: redaçã[email protected]