CCR arremata direito de controlar nove aeroportos da região Sul

A CCR (Companhia de Participações em Concessões), do Grupo CCR, conquistou o direito de assumir o controle de nove aeroportos da região Sul pelo período de 30 anos. O arremete pelo valor de R$ 1,128 bilhões foi feito nesta quarta-feira (7), durante a abertura da Semana de Infraestrutura, do Ministério da Infraestrutura.

A previsão do governo era arrecadar R$ 2,8 bilhões com a concessão do Bloco Sul, composto por nove dos 22 aeroportos ofertados para a iniciativa privada na Semana da Infraestrutura.

Integram o Bloco Sul os aeroportos de Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Londrina (PR) Bacacheri (PR), Joinville (SC), Navegantes (SC), Pelotas (RS), Bagé (RS) e Uruguaiana (RS). Juntos, os 22 terminais a serem concedidos nesta 6ª rodada de concessões aeroportuárias respondem pelo tráfego de 24 milhões de passageiros todos os anos.

A expectativa do governo ao longo dos três dias da Semana da Infraestrutura é atrair R$ 10 bilhões e gerar 200 mil empregos com as obras e melhoria dos serviços oferecidos e logística da economia brasileira.

Nesta quinta-feira (8), será colocada a disposição o primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. O prazo de concessão será de 35 anos. E, na sexta (9), serão ofertados os portos do Maranhão e do Rio Grande do Sul.