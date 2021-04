IEL abre mais de 1,7 mil vagas de estágio no país em abril

Vagas do IEL são para estudantes matriculados no ensino médio, superior e cursos técnicos de diversas áreas - (Foto: Divulgação / IEL)

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) , que compõe o Sistema Indústria, está com 1.741 vagas de estágio abertas em 14 estados e no Distrito Federal. Podem se candidatar estudantes matriculados no ensino médio, superior e cursos técnicos de diversas áreas. As bolsas podem chegar a R$ 2 mil.

Entre as vagas de estágio, o destaque vai para o estado de Goiás, com 710 vagas em 18 cidades. As bolsas variam de R$ 300 a R$ 2 mil reais. Para se candidatar, o aluno precisa estar matriculado no ensino médio, superior ou técnico.

Outro estado com muitas opções é Santa Catarina, com mais de 510 oportunidades de estágio. As bolsas vão até R$ 1,5 mil, com vagas nos municípios de Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages e São Miguel do Oeste.

Confira, a seguir, todas as vagas:

Amazonas

O IEL do Amazonas está com 36 vagas de estágio para estudantes de nível superior dos cursos de Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Design, Design Gráfico Engenharia de Produção, Ciência da Computação, Ciência Biológicas e Técnico em Informática. Todas para atuação em Manaus de forma presencial.

O valor da bolsa para nível superior vai de R$ 500 a R$ 1 mil reais. Os candidatos devem ter cadastro no site do IEL Amazonas e manter todos os dados atualizados, principalmente telefone e e-mail.

A instituição informa que não serão recebidos currículos por e-mail e que seu funcionamento está sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h30. Mais informações também pelas redes sociais do IEL (Facebook e Instagram) e no contato: [email protected]

Ceará

O IEL do Ceará está com 22 vagas de estágio para estudantes dos cursos de: Administração, Marketing, Publicidade, Direito, Contábeis, Engenharia Civil, Educação Física, Química Industrial, Técnico em Mecânica, Eletrônica ou Eletrotécnica.

As vagas ficam nas cidades de Fortaleza, Eusébio, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1 mil reais. Para conferir todas as vagas, acesse o link do IEL/CE .

Distrito Federal

O IEL/DF está com 56 vagas de estágio disponíveis para o nível médio, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Gastronomia, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Secretariado Executivo.

As vagas estão nas cidades do Lago Sul, Sai, Asa Norte, Asa Sul, Taguatinga, Samambaia, Águas Claras, Ceilândia, Sig, Sudoeste, Guará I, Gama e São Sebastião. As bolsas variam de R$ 400 a R$ 1,1 mil.

Para conferir todas as oportunidades, acesse o site do IEL/DF ou mande um e-mail para [email protected]

Espírito Santo

O IEL Espírito Santo está com 77 vagas de estágio abertas, sendo 67 para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/ Desenho Industrial, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Jornalismo, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, e Sistema da Informação. Outras 09 vagas são para alunos de cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Eletrônica e Eletrotécnica, Geoprocessamento, Mecânica e Segurança Trabalho. Há ainda uma vaga para quem está cursando o ensino médio.

As bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1,2 mil, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa. As vagas estão abertas para os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Para se inscrever e saber mais detalhes sobre as vagas, os candidatos devem acessar o site do IEL/ES .

Goiás

O IEL/GO está com 710 vagas de estágio para as cidades de Anápolis, Catalão, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Goianira, Inhumas, Rio Verde, Senador Canedo, Bela Vista de Goiás, Itumbiara, Quirinópolis, Formosa, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Luziânia, Santa Helena de Goiás, Jataí e Mineiros.

As bolsas variam de R$ 300 a R$ 2 mil reais. Para conferir todas as oportunidades, acesse o site do IEL/GO .

Mato Grosso

O IEL do Mato Grosso está com 59 vagas de estágio abertas para as cidades de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. São oportunidades para estudantes do Ensino Médio e dos cursos de Comunicação Social, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Administração, Cosmetologia e Estética, entre outros.

As bolsas-auxílio variam entre R$ 450 e R$ 1,2 mil. Faça seu cadastro e se candidate às vagas no site do IEL/MT .

Mato Grosso do Sul

O IEL/MS conta com 63 vagas, sendo as bolsas entre R$ 400 e R$ 1 mil reais. As vagas são para diversas áreas de graduação como Estética, Administração, Pedagogia, Letras, Técnico em Edificações e Mecânica, Publicidade e Propaganda, Farmácia, Direito e entre outras.

As vagas são para o município de Campo Grande, Corumbá, Camapuã e Ladário. Os interessados deverão acessar o link do site do IEL/MS .

Minas Gerais

O IEL de Minas Gerais está com 62 vagas abertas de estágio para estudantes do ensino superior nas áreas: Administração, Administração de empresas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Comunicação Social, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção , Engenharia de Produção Civil, Engenharia Química, Geografia, Gestão em Marketing, Pedagogia, Direito, Economia, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Gestão de Logística, Psicologia Engenharia de Redes e Sistemas de Telecomunicações.

As vagas também contemplam jovens do ensino médio e estudantes dos cursos técnicos em Administração, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Manutenção Automotiva, Automação Industrial, Edificações, Redes de Computadores, Informática, Mecânica, Mecatrônica, Química, Elétrica e Meio Ambiente.

Os estágios são oferecidos nos municípios de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Itajubá, Itaúna, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão da Neves, Santa Luzia, Teófilo Otoni, Ubá, Januária, Pouso Alegre, Sete lagoas, Uberaba, Governador Valadares, Juiz de Fora, Passos, Uberlândia, Conselheiro Lafaiete, Nanuque e Delta. As bolsas variam entre R$ 700 e R$ 1,2 mil.

Em caso de dúvida entre em contato pelo e-mail: [email protected] ou acesse o site do IEL/MG .

Pará

O IEL/PA está com 15 vagas de estágio disponíveis para os cursos de Técnico de Enfermagem, Técnico em Eletrotécnica, Administração, Direito e Engenharias. As vagas são para as cidades de Belém, Ananindeua, Castanhal e Barcarena. As bolsas variam entre R$ 400 a R$ 1,2 mil reais.

Para visualizar todas as oportunidades, acesse o site do IEL/PA .

Paraná

O IEL do Paraná está com 45 vagas de estágio abertas nas áreas de Administração, Engenharias, Tecnologia da Informação, Pedagogia e Logística. As vagas são para a cidade de Curitiba, além de municípios da região metropolitana e interior do Paraná.

As bolsas variam entre R$ 600 a R$ 1,7 mil reais. O link para visualização dos detalhes das vagas e preenchimento do cadastro está no site do IEL/PR .

Rio Grande do Norte

O IEL/RN está com 10 vagas de estágio para áreas de atuação: Técnico em Enfermagem; Técnico em Edificações; Ciências Contábeis; Engenharia de Produção; Gastronomia; Tecnologia da Informação; Rede de Computadores; Comunicação Social / Publicidade e Propaganda. As vagas estão disponíveis nas cidades de Natal e São Gonçalo do Amarante.

As bolsas variam entre R$ 400 a R$ 700 reais. O link para visualização dos detalhes das vagas e preenchimento do cadastro, você encontra no site do IEL/RN .

Santa Catarina

O IEL de Santa Catarina está com 510 oportunidades de estágio com bolsas que variam de R$ 600 a R$ 1,5 mil. As vagas são oferecidas nas regiões de Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages e São Miguel do Oeste.

Os estágios são destinados a estudantes do ensino médio e acadêmicos de Administração, Marketing, Química, Segurança do Trabalho, Engenharia Civil, Logística, Engenharia Mecatrônica, Gestão Comercial, Biblioteconomia, Engenharia Mecânica, Psicologia, Técnico em Eletrônica, Direito, Processos Gerenciais, Elétrica, Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior e Engenharias.

Para mais informações, acesse o site do IEL/SC .

São Paulo

O IEL/SP está com 43 vagas de estágio para as cidades de São Paulo, Oriunduva, Campinas e Judaí. As vagas são para os cursos de Administração, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Exatas, Engenharia de Materiais Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Gestão, Química, Psicologia, Educação Física, Ciências Contábeis.

As bolsas variam de R$ 666 a R$ 1,5 mil. O link para visualização das vagas está disponível no site do IEL de SP .

Sergipe

O IEL de Sergipe está com 17 vagas de estágio abertas para diversas áreas de atuação, como Administração, Design Gráfico, Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Pedagogia, Administração e Ciências Contábeis.

As oportunidades são paras as cidades de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Itabaiana, com bolsas que variam entre R$ 400 e R$ 787,98.

Para mais informações e candidatura, envie um e-mail e currículo para [email protected]

Tocantins

O IEL de Tocantins está com 16 vagas abertas para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Farmácia, Recursos Humanos, Direito e Publicidade e Propaganda, Marketing, Jornalismo ou Marketing Digital.

As oportunidades são nas cidades de Palmas, Porto Nacional, Gurupi, Wanderlândia, com bolsas que variam entre R$ 500 a R$ 1 mil reais. Para acessar o link de cadastramento, acesse o site do IEL/TO .

