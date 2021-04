Cientistas descobrem como estresse causa perda de cabelo

Hormônio do estresse inibe o crescimento de folículos capilares - (Foto: Freepik)

Cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, afirmam que podem ter descoberto através de um estudo como o estresse pode levar à queda de cabelo. Os resultados foram publicados na revista Nature na última quinta-feira (31).

Os experimentos foram realizados em camundongos, uma vez que eles produzem um hormônio relacionado ao estresse conhecido como corticosterona, muito semelhante ao cortisol, produzido pelos humanos.

Segundo os pesquisadores, a corticosterona afeta o crescimento de folículos capilares. Isso acontece porque ela dificulta a produção e a manutenção da proteína Gas6, fundamental para manter os folículos capilares fortes durante a sua fase de regeneração.

“Este resultado sugere que os hormônios do estresse elevados realmente têm um efeito negativo nas células-tronco do folículo capilar”, afirmou Ya-Chieh Hsu, professor de Biologia em Harvard e um dos autores do estudo, em comunicado divulgado pela universidade.

Durante os experimentos os cientistas também notaram que, quando removeram o hormônio produzido pelo estresse nos camundongos, a regeneração dos seus folículos capilares era muito mais rápida, acontecendo, inclusive, em animais mais velhos que tendem a ter dificuldades relacionadas ao crescimento de pelos.

As constatações levaram os pesquisadores a entender que a adição da proteína Gas6 foi suficiente para ativar células-tronco que estavam sendo afetadas pela corticosterona nos camundongos. A ideia é explorar ainda mais o potencial desta proteína para que, no futuro, ela possa ser utilizada para promover o crescimento do cabelo em humanos.

No ano passado, os mesmos cientistas de Harvard descobriram que o estresse também afeta a pigmentação capilar, uma vez que ele inibe a produção das células-tronco dos melanócitos, levando as pessoas a terem cabelos grisalhos cada vez mais cedo.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques