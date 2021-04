Escola da Irlanda oferece bolsa de estudos para brasileiros

Estudantes brasileiros que pretendem aprender outro idioma podem se inscrever no programa de bolsas de intercâmbio para Seda College. A a escola irlandesa oferece 100 bolsas de estudo exclusivas para brasileiros para estudar em Dublin, na Irlanda. As inscrições vão até o dia 15 de abril.

Devido a pandemia de coronavírus, os estudantes aprovados têm a opção de adiar em até 24 meses o início do intercâmbio.

Das 100 bolsas de estudos destinadas aos brasileiros, dez são bolsas integrais e as outras 90 são bolsas parciais que podem chegar a 50% do valor do intercâmbio. Apesar de ser um programa de bolsas, o estudante interessado deve pagar uma taxa e arcar com os custos das passagens, hospedagem e alimentação.

Para participar do processo de seleção e concorrer às bolsas de estudo, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos de idade, preencher o formulário e se inscrever através do site do programa.

Após fazer a inscrição, o candidato deve participar do processo de seleção, que é realizado em duas fases. A primeira com uma prova de inglês e testes de conhecimentos gerais sobre a Irlanda. A segunda etapa são focados na instituição de ensino.

Os resutados serão divulgados no dia 5 de maio pelas redes sociais.

Calendário:

24 de abril: prova de inglês

25 de abril: prova de conhecimentos gerais sobre a Irlanda

Já na segunda etapa, serão realizados os dois testes abaixo:

1 de maio: teste de lógica e outro sobre a Seda College.

2 de maio: teste sobre a Seda College.