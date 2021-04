2,4 milhões recebem novo auxílio no primeiro dia de pagamento

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou nesta terça-feira (6) que o primeiro dia do pagamento do novo auxílio emergencial foi normal e "fluiu muito bem de uma maneira eficiente". "Conseguimos com o novo calendário ter o equilíbro de acelerar o pagamento e evitar as filas", disse em entrevista coletiva.

Leia também: Prazo para contestar auxílio emergencial negado será de 10 dias

Nesta terça-feira foi depositada a primeira parcela do benefício para 2,4 milhões nascidos em janeiro por meio de depósito na conta poupança digital, que pode ser movimentada por aplicativo, para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.

"Por isso, é fundamental, que as pessoas utilizem o aplicativo para pagamentos de contas, compras na internet e o celular como se fosse cartão de débito em vendas, supermercados e farmácias. Já temos mais que o tirplo de utilização média que tínhamos em agosto do ano passado. O que evita que as pessoas precisem sair de casa ou ir às agências", explica Guimarães.

A nova rodada terá quatro parcelas, de abril a julho, com valor médio de R$ 250. Mulheres chefes de família receberão R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. O total de beneficiados atingirá 45,6 milhões.

O calendário é dividido em quatro ciclos, de créditos e de saques. Os débitos da primeira parcela seguem até 30 de abril, para nascidos em dezembro, e os saques começam somente em 4 de maio. Já os beneficiários do Bolsa Família começam a receber de acordo com o calendário habitual do programa, que em abril tem início no dia 16.

O presidente da Caixa disse que o intervalo é maior entre a primeira e a segunda parcelas para evitar que as datas se sobreponham. "Da segunda, terceira e quarta há uma diferença de 30 dias. Nesta primeira, terá dez dias de intervalo após a liberação do saque no dia 4 de maio para não ter ambas operações ao mesmo tempo. Primeiro o depósito na conta digital, em seguida a liberação do saque e, 10 dias depois, o segundo pagamento para evitar as filas."

O calendário é dividido em quatro ciclos, de créditos e de saques. Os débitos da primeira parcela seguem até 30 de abril, para nascidos em dezembro. Já os beneficiários do Bolsa Família começam a receber de acordo com o calendário habitual do programa, que em abril tem início no dia 16.

Neste ano não será aberto novo cadastro para quem ficou de fora do programa em 2020, mas agora precisaria da ajuda. Serão beneficiadas somente pessoas que já estavam cadastradas pelo Cadastro Único, pelo aplicativo da Caixa ou Bolsa Família.

Leia também: Auxílio emergencial tem novas regras; veja quem pode receber

O auxílio emergencial 2021 será limitado a uma pessoa por família, com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 550) ou renda mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.300).

Calendário do novo auxílio emergencial

Ciclo 1

Depósito em conta digital

6 de abril - nascidos em janeiro

9 de abril - nascidos em fevereiro

11 de abril - nascidos em março

13 de abril - nascidos em abril

15 de abril - nascidos em maio

18 de abril - nascidos em junho

20 de abril - nascidos em julho

22 de abril - nascidos em agosto

25 de abril - nascidos em setembro

27 de abril - nascidos em outubro

29 de abril - nascidos em novembro

30 de abril - nascidos em dezembro

Saque em dinheiro

4 de maio - nascidos em janeiro

6 de maio - nascidos em fevereiro

10 de maio - nascidos em março

12 de maio - nascidos em abril

14 de maio - nascidos em maio

18 de maio - nascidos em junho

20 de maio - nascidos em julho

21 de maio - nascidos em agosto

25 de maio - nascidos em setembro

27 de maio - nascidos em outubro

1º de junho - nascidos em novembro

4 de junho - nascidos em dezembro

Ciclo 2

Depósito em conta digital

16 de maio - nascidos em janeiro

19 de maio - nascidos em fevereiro

23 de maio - nascidos em março

26 de maio - nascidos em abril

28 de maio - nascidos em maio

30 de maio - nascidos em junho

2 de junho - nascidos em julho

6 de junho - nascidos em agosto

9 de junho - nascidos em setembro

11 de junho - nascidos em outubro

13 de junho - nascidos em novembro

16 de junho - nascidos em dezembro

Saque em dinheiro

8 de junho - nascidos em janeiro

10 de junho - nascidos em fevereiro

15 de junho - nascidos em março

17 dejunho - nascidos em abril

18 de junho - nascidos em maio

22 de junho - nascidos em junho

24 de junho - nascidos em julho

29 de junho - nascidos em agosto

1º de julho - nascidos em setembro

2 de julho - nascidos em outubro

5 de julho - nascidos em novembro

8 de julho - nascidos em dezembro

Ciclo 3

Depósito em conta digital

20 de junho - nascidos em janeiro

23 de junho - nascidos em fevereiro

25 de junho - nascidos em março

27 dejunho - nascidos em abril

30 de junho - nascidos em maio

4 de julho - nascidos em junho

6 de julho - nascidos em julho

9 de julho - nascidos em agosto

11 de julho - nascidos em setembro

14 de julho - nascidos em outubro

18 de julho - nascidos em novembro

21 de julho - nascidos em dezembro

Saque em dinheiro

13 de julho - nascidos em janeiro

15 de julho - nascidos em fevereiro

16 de julho - nascidos em março

20 de julho - nascidos em abril

22 de julho - nascidos em maio

27 de julho - nascidos em junho

29 de julho - nascidos em julho

30 de julho - nascidos em agosto

4 de agosto - nascidos em setembro

6 de agosto - nascidos em outubro

10 de agosto - nascidos em novembro

12 de agosto - nascidos em dezembro

Ciclo 4

Depósito em conta digital

23 de julho - nascidos em janeiro

25 de julho - nascidos em fevereiro

28 de julho - nascidos em março

1º de agosto - nascidos em abril

3 de agosto - nascidos em maio

5 de agosto - nascidos em junho

8 de agosto - nascidos em julho

11 de agosto - nascidos em agosto

15 de agosto - nascidos em setembro

18 de agosto - nascidos em outubro

20 de agosto - nascidos em novembro

22 de agosto - nascidos em dezembro

Saque em dinheiro

13 de agosto - nascidos em janeiro

17 de agosto - nascidos em fevereiro

19 de agosto - nascidos em março

23 de agosto - nascidos em abril

25 de agosto - nascidos em maio

27 de agosto - nascidos em junho

30 de agosto - nascidos em julho

1º de setembro - nascidos em agosto

3 de setembro - nascidos em setembro

6 de setembro - nascidos em outubro

8 de setembro - nascidos em novembro

10 de setembro - nascidos em dezembro