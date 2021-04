Google traz para o Brasil sua última geração de caixa de som inteligente

Google Nest Audio é a nova geração de caixas de som inteligente do Google - (Foto: Divulgação - Google)

O Google começou a vender nesta terça-feira (6) a caixa de som inteligente Google Nest Audio, que foi lançada nos EUA no segundo semestre de 2020.

O equipamento conta com assistente de voz para controlar dispositivos conectados em uma casa, como lâmpadas, tomadas e até eletrodomésticos, mas foi desenvolvido para agradar quem gosta de escutar música e ouvir podcast em um som ambiente.

"O nosso objetivo é garantir que o Nest Audio seja fiel à sonoridade idealizada pelo artista no momento em que gravou a música no estúdio" diz Maia Mau, Head de marketing de Hardware do Google para a América Latina.

Esse é o segundo modelo de caixa de som inteligente do Google lançando no Brasil. O primeiro foi o Google Nest Mini que chegou por aqui em novembro de 2019.

O princípio de uso é basicamente o mesmo e os comandos são identicos entre os dois modelos, mas a nova versão tem um som bem mais potente.

Google Nest Audio é feito com plástico reciclado e tecido de garrafa pet - (Foto: Divulgaçãoo - Google)

O Nest Audio conta com um tweeter de 19 mm para sons de alta frequência e um mid-woofer de 75 mm para destacar o grave da música. Na versão anterior era apenas um drive de 40 mm com som em 360 graus.

Seguindo uma tendência de mercado, o Google buscou usar materiais ecológicos. Segundo a empresa, o Nest Audio tem diversos componentes que são fabricados com 70% de plástico reciclado e o tecido que recobre toda a parte externa é feito de garrafas pet.

O novo produto do Google chega para concorrer em um segmento que é dominado pela Alexa, da Amazon, e também terá que enfrentar a Apple na disputa por usuários que já estão acostumados com o iPhone ou o iPad no seu dia a dia.

O Google Nest Audio pode ser comprado em duas opções de cores: giz e carvão. O preço sugerido é de R$ 849.