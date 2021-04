China divulga fotos de Marte capturadas pela sonda Tianwen-1

A CNSA, agência espacial chinesa, divulgou nesta terça-feira (6) imagens impressionantes de Marte parcialmente obscurecida pela luz do Sol *Estagiária do R7 sob supervisão de Pablo Marques

As imagens foram capturadas pela sonda Tianwen-1, que viajou por sete meses a bordo do foguete Longa Marcha 5 até pousar na órbita marciana em 10 de fevereiro deste ano

Segundo a CNSA, as fotos do crescente foram capturadas com uma câmera de alta definição e mostram o polo norte do planeta vermelho. É possível ver cores diferentes em toda a face do planeta, bem como o contorno tênue de sua fina e empoeirada atmosfera