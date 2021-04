Universitários de SP participam de debate com ganhadores do Nobel

Estudantes de sete universidades de São Paulo vão participar na próxima quinta-feira (8), a partir das 10h, do evento online e gratuito O Valor da Ciência com a participação de ganhadores do Prêmio Nobel: a norueguesa May-Britt Moser, ganhadora do Nobel de Medicina em 2014, e o francês Serge Haroche, que levou o Nobel de Física em 2012.

O debate é promovido pela Academia Brasileira de Ciências e pela Nobel Prize Outreach (braço de comunicação da Fundação Nobel), em colaboração com o Instituto Serrapilheira. E será transmitido pelo Youtube.

Os escolhidos de São Paulo são graduandos e pós-graduandos em Nanociências e Materiais Avançados, Química, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Política Científica e Tecnológica, Medicina, Contabilidade e Engenharia Mecânica nas seguintes universidades: Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade de São Paulo (USP) e Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Eles participarão das mesas-redondas com May-Britt Moser e Serge Haroche, sendo quatro deles na primeira e três na segunda, com início às 11h15 e às 12h30, respectivamente.

Serge Haroche: prêmio de 2012 - (Foto: Prêmio Nobel/Divulgação)

May-Britt Moser foi uma das três pessoas que receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 2014 por conta de suas descobertas de células cerebrais que definem nossa orientação espacial. Já Serge Haroche dividiu o prêmio de Física em 2012 por métodos experimentais inovadores que permitem a medição e manipulação de sistemas quânticos individuais.

Programação

O evento será dividido em dois blocos, a partir das 10h. O primeiro contará com um diálogo entre May-Britt Moser e Serge Haroche, que serão acompanhados por Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, e Helena Nader, copresidente da Rede Interamericana de Academias de Ciências. A conversa será conduzida por Adam Smith, diretor científico da Nobel Prize Outreach.

Na segunda parte, teremos, em sequência, duas mesas-redondas com os ganhadores do Prêmio Nobel (primeiro com May-Britt Moser, depois com Serge Haroche), nas quais os estudantes universitários de todo o Brasil, previamente selecionados (20 em cada mesa-redonda), terão a oportunidade de se juntar aos laureados em uma sessão de perguntas e respostas.

O evento será conduzido em inglês, com tradução simultânea disponível. A transmissão será realizada no canal Nobel Prize do YouTube e os interessados poderão acompanhar com tradução em português ou pelo áudio original em inglês.

Serviço:

O Valor da Ciência

Data: 08/4/2021

Horário: 10h às 13h30

Site: http://www.abc.org.br/evento/nobel-brasil-2021/

Onde: Transmissão no YouTube do Nobel Prize: http://www.youtube.com/nobelprize

O evento online é aberto e gratuito ao público em geral