Sisu abre inscrições e estudantes fazem memes nas redes

As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), principal porta de entrada para as universidades federais do país, abriu as inscrições na madrugada desta terça-feira (6). Estudantes relataram lentidão no início, mas no início da manhã já estava normalizado. As inscrições devem ser feitas até as 23h59 de sexta-feira (9).

Os interessados precisam acessar a página eletrônica usando o mesmo login e senha usados no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A nota da última edição do Enem será usada para o Sisu. Os participantes devem escolher duas opções de curso ou instituições de ensino.

Confira algumas dicas para se dar bem nas inscrições do Sisu

A nota de corte vai sendo atualizada conforme as inscrições dos estudantes. Até a sexta-feira os estudantes podem fazer alterações. O resultado será divulgado no dia 13 de abril.

Durante esta manhã, os estudantes fizeram uma série de memes brincando com as inscrições no Sisu, confira:

gente pera, eu consegui fazer a minha inscrição no sisu sem passar raiva... pic.twitter.com/aXItFYcy5B — Bars ? // futura unespiana (@bibia_bars) April 6, 2021

a mãe tá inscrita no Sisu, agora só falta receber o "não" pic.twitter.com/L99pPecFUR — Thayssa ?? (@vithayx) April 6, 2021

00h de terça feira e ... Sim, ele voltou

O Castigo do monstro mais temido de todos:



Escolha dois cursos pra colocar no Sisu pic.twitter.com/GEl1yiEZMe — Kah ? (@KahBFR) April 6, 2021

Sisu: "Este curso não tem nota de corte porque o número de inscrições é inferior ao número de vagas"



Eu: pic.twitter.com/ELrgF97zXz — evan (@evanxnx) April 6, 2021

eu entrando no site do SISU agora pic.twitter.com/PeGZ6K4s4s — mari (@thinwhitmari) April 6, 2021