Sisu abre as inscrições nesta terça-feira e oferece 209 mil vagas

O MEC (Ministério da Educação) abre as inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2021/1 nesta terça-feira (6). Os interessados têm até a sexta-feira (9) para participar. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site.

São oferecidas 209.190 vagas em instituições públicas de ensino superior. As vagas serão distribuídas em 5.685 cursos de 110 instituições de ensino de todo o país. Para participar da seleção, os estudantes precisam ter realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2020 e não ter zerado na redação.

Os candidatos com melhor classificação são selecionados, de acordo com suas notas no Enem.

O candidato deve usar o número de inscrição e a senha do Enem para acessar o site do Sisu. O resultado da chamada regular do Sisu será liberado pelo MEC no dia 13 de abril. A matrícula deve ser realizada entre 14 e 19 de abril.

Inscrição

O estudante poderá se inscrever no Sisu em até duas opções de vaga e especificar a ordem de preferência. O interssado poderá optar por concorrer às vagas de ampla concorrência ou aquelas reservadas a políticas de ações afirmativas, as cotas. Não permitida a inscrição em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno, na mesma instituição de ensino e local de oferta.

Durante esse período, o estudante poderá alterar as suas opções, bem como efetuar o seu cancelamento. A classificação no Sisu será feita com base na última alteração efetuada e confirmada no sistema.

O Sisu calcula diariamente a nota de corte durante o período de inscrição — a nota de corte varia de acordo com a nota dos inscritos, sendo apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento da inscrição.

Os interessados podem consultar quais são as universidades participantes no site do Sisu.

Cronograma

Inscrições: de 6 a 9 de abril;

Resultado da chamada única: 13 de abril;

Matrícula ou registro acadêmico: de 14 a 19 de abril;

Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 13 a 19 de abril.