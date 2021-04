Confira algumas dicas para se dar bem nas inscrições do Sisu

Estudantes interessados em conquistar uma vaga em uma unversidade federal podem fazer a inscrição no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) entre esta terça-feira (6) e sexta-feira (9) pelo site. O R7 selecionou algumas dicas do coordenador do Poliedro Curso de Campinas, Vitor Ricci, para que os candidatos evitEM problemas ao longo do processo, confira:

Estude a lista de opções antes de fazer a inscrição : Conhecer quais cursos e instituições estão disponíveis no Sisu é muito importante para ser assertivo na hora da inscrição. Cada universidade adota um critério diferente de pesos para a atribuição da nota conquistada no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), portanto, observar quais disciplinas são mais determinantes para obter maior pontuação auxilia na estratégia de aumentar as oportunidades para admissão





Acompanhe a nota de corte: É preciso controlar as expectativas neste momento, pois estar acima da nota de corte não garante a aprovação, já que ao longo do período de inscrição essa nota pode sofrer alterações. Por isso, é muito importante estar atento e acompanhá-la diariamente para saber se há chances de ser selecionado para a vaga de interesse



Não tenha receio de fazer alterações de curso e instituição: Ao longo do processo de inscrições é possível fazer quantas alterações de curso e faculdade o candidato julgar necessárias, caso perceba que não há chances de aprovação. Desse modo, o estudante pode ampliar suas oportunidades de ingressar em uma universidade



Fique atento ao e-mail: Parece uma dica simples, mas ela precisa ser reforçada. As instituições de ensino entrarão em contato com os aprovados para passar as orientações de matrícula por e-mail. Cheque sua caixa diariamente para evitar que alguma informação importante passe. "Se o prazo de inscrição em alguma universidade chegar ao fim, o aluno será automaticamente desclassificado e não há a possibilidade de recorrer da decisão", explica Ricci.