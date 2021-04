Sisu: MEC pede 'tranquilidade' nos acessos para evitar sobrecarga  

O MEC (Ministério da Educação) abre as inscrições na próxima terça-feira (6) para o processo seletivo do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), a principal porta de entrada para as universidades federais do país. Para evitar problemas e sobrecarga no sistema, o MEC orienta que os interessados nas vagas tenham tranquilidade para acessar o sistema durante todo o período de inscrição.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, na página eletrônica do Sisu, de terça-feira (6) até as 23h59 da sexta-feira (9), horário de Brasília. Todo o processo é gratuito e o resultado está previsto para ser divulgado no dia 13 de abril.

Para participar do Sisu, o estudante precisa ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2020, e ter tirado nota superior a zero na prova de redação. Os treineiros não podem participar do processo de seleção.

Para se inscrever o candidato deve utilizar o mesmo login cadastrado no portal de serviços do governo federal (acesso.gov.br) e a mesma senha.

Cronograma:

Inscrições: de 6 a 9 de abril;

Resultado da chamada única: 13 de abril;

Matrícula ou registro acadêmico: de 14 a 19 de abril;

Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 13 a 19 de abril.