Preços do petróleo caem com expectativa de maior oferta

Os preços do petróleo recuavam nesta segunda-feira (5), com o barril do Brent (equivalente ao petróleo em forma bruta) abaixo de R$ 365 (US$ 64) devido a uma expectativa de maior oferta da Opep e à crescente produção no Irã, que compensaram sinais de uma retomada econômica forte nos Estados Unidos e expectativas de uma recuperação da demanda em geral em 2021.

A Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e seus aliados, conhecidos como Opep+, concordaram na quinta-feira com aumentos graduais de produção entre maio e julho. O Irã, que é membro da Opep mas está isento dos cortes voluntários de oferta, também está aumentando sua produção.

O petróleo Brent recuava US$ 1,2, ou 1,85%, a US$ 63,66 por barril, às 7h59 (horário de Brasília). Já o petróleo dos Estados Unidos caía US$ 1,12, ou 1,82%, a US$ 60,33 por barril.

"A decisão da Opep+, talvez impulsionada pelo aumento da produção iraniana em direção à China, provavelmente significa que já vimos até agora o melhor momento do rali do petróleo", disse Jeffrey Halley, da corretora OANDA, sobre a expectativa para os próximos meses.

O petróleo se recuperou de mínimas históricas tocadas no ano passado com o apoio dos cortes de oferta da Opep+, que em boa parte devem se manter após julho, enquanto há expectativa que a alguma recuperação na demanda possa ganhar ritmo a partir do segundo semestre.