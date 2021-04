Locaweb e mais 4 empresas estão recrutando estagiários e trainees

Está aberta a temporada de caça a trainees e estagiários. Os programas das empresas: DHL Supply Chain Brasil, Locaweb, Everis Brasil e Suzano somam juntas 109 vagas abertas. A LafargeHolcim não divulgou a quantidade.

Entre os benefícios oferecidos, estão: plano de saúde e odontológico, participação nos lucros e resultados, vale-refeição, seguro de vida e previdência privada. Os salários não foram divulgados.

DHL Supply Chain Brasil

Curso: programa não exige nenhum curso específico para inscrição;

Requisitos: formação entre dez/17 e dez/20, inglês intermediário e disponibilidade para trabalhar em qualquer localidade que a DHL esteja presente. Se estrangeiro, possuir visto para trabalhar no Brasil;

Prazo: até 9/04;

Inscrição: no link;

Vagas: 25;

Salário: não divulgado; e

Benefícios: incluindo bolsa de estudos para candidatos cujo o nível de proficiência de inglês seja intermediário, refeição, convênio médico e odontológico, seguro de vida, participação nos resultados, Gympass, DHL Clube de Descontos e plano de carreira.

LafargeHolcim

Cursos: formados em engenharia civil, engenharia de produção, administração e arquitetura;

Requisitos: graduados até março/2021;

Prazo: até 9/04;

Inscrição: no link;

Vagas: não divulgado;

Salário: não divulgado; e

Benefícios: plano de saúde e odontológico, seguro de vida, previdência privada, vale-alimentação, auxílio farmácia e participação nos lucros e resultados.

Locaweb

Cursos: todas as engenharia; administração, economia e marketing;

Requisitos: formação entre junho de 2019 e julho de 2021;

Prazo: até 4/04;

Inscrição: no link;

Vagas: 4 (São Paulo - SP, Marília - SP, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS);

Salário: não foi divulgado; e

Benefícios: participação nos lucros e resultados, vale-refeição, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e vale-transporte.

Everis Brasil

Cursos: disciplinas das áreas de humanas, exatas ou biológicas;

Requisitos: recém-formados, inglês ou espanhol intermediário e disponibilidade para participar de projetos em grandes empresas nacionais e internacionais;

Prazo: as vagas são abertas todo trimestre;

Inscrição: no link;

Vagas: 20;

Salário: não divulgado; e

Benefícios: contratado pode personalizar seu pacote de benefícios. Entre as opções, estão: assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e alimentação, vale-combustível e day off (no dia do aniversário).

Suzano

Cursos: programa não exige nenhum curso específico para inscrição;

Requisitos: graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. Não é exigido segundo idioma, exceto para vagas pontuais que atuam diretamente com mercado externo;

Prazo: até 27 de abril;

Inscrição: no link;

Vagas: 60 (nos estados de SP, ES, MA, MS, BA e PA);

Salário: não divulgado;

Benefícios: carga horária flexível (entre 30 e 40 horas semanais), assistência médica, seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), vale-transporte (ou fretados nas unidades industriais), auxílio combustível na unidade Limeira; GymPass (apenas nas unidades da Faria Lima e São Bernardo do Campo, ambas em SP), bolsa adicional vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário, além de um plano de carreira.

Veja dicas para te ajudar no processo seletivo

Para Carlos Loures, supervisor do programa de estágios Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), o estágio é o período para o estudante ver na prática o que aprendeu na sala de aula. "É uma fase que fará toda a diferença no futuro profissional dele", diz.

A seguir, confira algumas dicas:

Pesquise tudo sobre a empresa

A primeira e mais valiosa lição para um estudante que deseja uma vaga de estágio ou trainee é conhecer a empresa antes de se inscrever no programa. Vasculhe o site dela, levante todas as informações que conseguir para ver se realmente ela tem as diretrizes que lhe interessam.

Além disso, a dica é importante para você não ficar sem respostas para o recrutador durante o processo seletivo.

O que vender no currículo?

Todos nós sabemos que o volume de inscrições em programas de estágio e trainee é grande. Por isso, toda estratégia para se destacar é válida. Uma boa dica para se "vender" é destacar o domínio em outra língua (se tiver), conhecimento em pacote office e em outras áreas que atuou antes de estagiar.

Cite trabalhos voluntários

Muitas empresas estão investindo muito em ações sustentáveis que envolvem o meio ambiente, cuidados com a comunidade do entorno da companhia, entre outras iniciativas. Se você fez alguma atividade voluntária que tenha ligação com os princípios da empresa, vale a pena acrescentar.

Estágio pode virar emprego efetivo

Para muitos estudantes, o estágio, seja o primeiro ou não, é uma porta de entrada para um primeiro contrato efetivo. Para se tornar parte do quadro de funcionários, o estudante pode ser observado por seus superiores.

"Portanto, a principal dica é: dedique-se, mostre resultados, seja proativo", destaca Loures.

*Estagiária do R7, sob supervisão de Márcia Rodrigues