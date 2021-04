Bolsonaro diz que pode tomar vacina contra covid-19

O presidente Jair Bolsonaro admitiu na manhã deste sábado (3), do lado de fora do Palácio da Alvorada, que pode tomar a vacina contra a covid-19. Aos 66 anos, o presidente está entre os que podem receber a primeira dose do imunizante no Distrito Federal. Anteriormente, Bolsonaro negava a possibilidade de tomar a vacina. “Já estou imunizado com o vírus e, se acharem que devo vacinar, vacino. Não tem problema nenhum. Mas acho que essa vacina minha tem que ser dada para quem ainda não contraiu o vírus e corre o risco muito, mas muito maior, do que o meu. Da minha parte, não tenho problema nenhum em procurar um posto de saúde e me vacinar”, disse o presidente.