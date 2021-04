Reforma ministerial e novo recorde de covid são destaques

O presidente Jair Bolsonaro trocou seis ministros na última segunda-feira. Mas a demissão do ministro da Defesa provocou também a mudança dos comandantes das Forças Armadas. Outros destaques da semana foram os novos recordes de mortes causadas pela covid-19 e o anúncio do início do pagamento do auxílio emergencial, que começará na terça-feira (6). Veja essas e outras notícias que marcaram a semana

O Brasil registrou 3.769 mortes por covid nesta quinta-feira (1°), segundo dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde). O número de novos casos diagnosticados foi de 91.097.A média móvel de óbitos dos últimos 7 dias chegou a um novo recorde ao registrar 3.117, ultrapassando pela primeira vez a marca de 3 mil. A maior havia sido registrada ontem (31), com 2.977

A vacinação de idosos de 68 anos começa nesta sexta-feira (2) e, segundo o governo do Estado, cerca de 340 mil pessoas nesta faixa etária devem ser vacinadas. Inicialmente, a vacinação havia sido anunciada para o dia 5 de abril, mas a data foi antecipada após a liberação de novas doses de CoronaVac

"Tem um mês e meio que não comemos carne, só arroz, feijão e ovo. Nem dinheiro pro pão eu tô tendo. Peguei R$ 50 com o vizinho para comprar leite, mas é pra uma semana sim e a outra não", revela a diarista Sandra do Prado, de 49 anos, moradora de Heliópolis, a maior favela de São Paulo. Ela perdeu o emprego, tem depressão e faz faxina e passa roupa a cada 15 dias. No quarto, cozinha e banheiro, ela mora com a filha de 15 anos e o marido. O salário que ele recebe como montador de academia é o suficiente para pagar o aluguel e algumas contas. Não sobra nada para a alimentação

A cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, registrou seu primeiro caso com uma variante parecida com cepa da África do Sul. O caso foi confirmado nesta quarta-feira (31) durante uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes. "Houve a identificação de um caso da variação sul-africana. Não é uma variante nova, mas é nova no Brasil. Não temos ainda mais detalhes sobre esse caso, é a informação que recebi até o momento", explicou Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus

No mês em que o Brasil vive seu pior momento na pandemia de covid-19, a cidade de São Paulo chegou à marca de 10% de sua população vacinada contra o vírus com pelo menos a primeira dose. Entre as mais populosas metrópoles latino-americanas, o município é, em números absolutos, o segundo que mais imunizou seus habitantes. À frente da capital paulista está Santiago, no Chile, à frente dos índices de vacinação na América Latina, com 2,5 milhões de vacinados entre uma população municipal de 7,1 milhões de pessoas

Um adolescente de 13 anos invadiu, na tarde desta segunda-feira (29), as dependências do Colégio Dom Bosco, no bairro Santa Catarina, próximo ao centro de Americana, no interior de São Paulo, supostamente para tentar matar a diretora da escola. Segundo informações do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Piracicaba, que atende as cidades da região, uma pessoa teria percebido a chegada do garoto à escola e acionado a Polícia Militar

Após a pressão de parlamentares e empresários, o chanceler Ernesto Araújo pediu demissão do Ministério das Relações Exteriores. Para o lugar de Araújo, Bolsonaro escolheu o embaixador Carlos Alberto Franco França

A saída de Araújo abriu espaço para uma ampla reforma ministerial. A dança das cadeiras alterou a posição de nomes do governo. Braga Neto deixou a Casa Civil para assumir o Ministério da Defesa no lugar de Fernando Azevedo. O Ministro Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo da Presidência da República assumiu a Casa Civil. Cotado para uma vaga no Supremo, André Mendonça deixou o Ministério da Justiça e foi colocado na Advocacia Geral da União



A saída repentina de Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa resultou ainda na troca de comando dos chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ao escolher os substitutos, o presidente respeitou as determinações das Forças Armadas e selecionou os nomes por ordem de antiguidade

O governo confirmou que a nova rodada do auxílio emergencial começará a ser paga em 6 de abril com valor médio de R$ 250. Mulheres chefes de família receberão R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. A consulta dos beneficiários pode ser feita pelo Portal de Consultas da Dataprev

O desemprego manteve a trajetória de alta no trimestre encerrado em janeiro e passou a atingir 14,2% da população, percentual equivalente a 14,3 milhões de trabalhadores. O volume de desocupados é o maior da história para um trimestre encerrado em janeiro

Foram abertas 401.639 vagas de trabalho com carteira assinada no Brasil no melhor mês de fevereiro para o mercado formal de trabalho desde 2010, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). As contratações elevaram em 1% o estoque de empregos com carteira no país

O gigantesco navio cargueiro Ever Given foi liberado no Canal de Suez na segunda-feira (29), depois de quase uma semana bloqueando a rota. Mais de 400 navios esperavam a liberação da rota para poder seguir viagem

A rainha Elizabeth 2ª, de 94 anos, tomou a segunda dose da vacina contra covid-19 na última quarta-feira (31), segundo informações publicadas pelo jornal britânico The Sun. A rainha teria recebido a segunda dose do imunizante antes de participar do evento de comemoração da Força Aérea Real Australiana, seu primeiro compromisso presencial desde novembro do ano passado

Os paramédicos que atenderam George Floyd disseram que ele não estava respirando e não tinha pulso quando chegaram à cena de sua prisão e assassinato em maio do ano passado, em um depoimento na quinta-feira (1º) no julgamento do ex-policial Derek Chauvin por homicídio que acontece em Minneapolis (EUA). Chauvin é acusado de ter matado Floyd, depois de passar mais de 9 minutos ajoelhado em seu pescoço

A América Latina completou na quinta-feira (1) 100 dias desde o início da vacinação contra a covid-19, um período marcado por atrasos na distribuição de doses e com aumento de casos em países como Brasil e Chile. As vacinas não estão sendo distribuídas de forma eficiente, motivo pelo qual a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde) pediu que este processo seja conduzido de forma mais igualitária

A Apple, gigante da tecnologia norte-americana, completa 45 anos na quinta-feira (1). A empresa foi fundada pelo empresário Steve Jobs com a participação de seus colgas Steve Wozniack e Ronald Wayne. Desde a quase falência no final da década de 1990 até se tornar a empresa pública mais valiosa do mundo na década de 2010, a Apple passou por uma série de altos e baixos nas últimas quatro décadas e meia

O japonês vencedor do Prêmio Nobel de Física Isamu Akasaki, recompensado em 2014 por ser o pioneiro em iluminação LED com eficiência energética, uma arma contra as mudanças climáticas e a pobreza, morreu aos 92 anos, informou sua universidade na sexta-feira (02). O cientista morreu de pneumonia na quinta-feira de manhã em um hospital da cidade de Nagoya

Ambientalistas recolheram 2,1 toneladas de lixo no arquipélago de Galápagos em março. Em fevereiro, outras 2,5 toneladas foram coletadas do mar. Durante uma semana, 18 pessoas, incluindo guardas-florestais, voluntários, pescadores, junto com membros da organização Conservation International, com o apoio da Fundação Coca-Cola do Equador, fizeram a limpeza das ilhas Genovesa, Pinta e Santiago, que são mais distantes

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou na última segunda-feira (29) os resultados individuais do Enem 2020 (Exame Nacional do Ensino Médio), no entanto, muitos estudantes tiveram dificuldade para acessar o site. Segundo informações dadas pelo Instituto, os servidores do governo não suportaram o número de acessos

Por maioria, o Supremo Tribunal Federal derrubou decreto do presidente Jair Bolsonaro que permitia ao governo indicar diretores-gerais interinos em Centros Federais de Educação Tecnológica quando o cargo estiver vago. Por dez votos a um, os ministros entenderam que a medida viola a autonomia dos institutos. A ministra Cármen Lúcia, relatora da ação movida pelo Psol, afirmou que a indicação de interinos pelo Ministério da Educação sem critérios claros 'substitui a atuação democrática da comunidade', 'suprime a gestão democrática da entidade de ensino' e pode 'restringir o pluralismo de ideias'

A Caixa Econômica Federal informou na última quinta-feira (1) que o valor de R$ 162,6 milhões da Mega da Virada será integralmente destinado à Educação. Um apostador de São Paulo não compareceu no prazo de 90 dias para retirar o prêmio e o dinheiro será encaminhado para o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior)

Profissionais que estão na ativa nas escolas podem fazer a inscrição para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. O anúncio desta fase da vacinação foi feito pelo secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, na última quinta-feira (1°). A partir do dia 12 de abril professores, merendeiras, auxiliares de limpeza, cuidadores, diretores e vice-diretores, secretários de escola e coordenadores acima de 47 anos poderão ser vacinados

Estudantes, educadores e pesquisadores lançaram um documento que chama a atenção para o "risco de apagão educacional" no Brasil. A carta, assinada por mais de 3 mil instituições e pessoas físicas, critica a queda de investimentos em educação, a falta de coordenação do governo federal para uma resposta aos impactos da pandemia e a "priorização de uma agenda estranha às urgências educacionais do país".