Pela primeira vez, Brasil vacina mais de 1 milhão de pessoas em 24h

O Brasil aplicou pouco mais de 1 milhão de doses das vacinas contra a Covid-19 na última quinta-feira (1º). O dado foi computado pelo consórcio de veículos de imprensa, que registrou que 963.429 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 131.933, a segunda, de acordo com as secretarias de Saúde de 23 estados e do Distrito Federal.

Ao todo, 23.807.845 pessoas foram imunizadas – sendo 18.584.301 com a primeira dose e 5.223.544 com a segunda. Em termos relativos, 11,55% dos brasileiros maiores de 18 anos tomaram a primeira dose e 3,25%, a segunda.

Na quinta, Minas Gerais foi o estado que aplicou mais doses (318.287), seguido pelo Paraná (159.596) e por São Paulo (133.501). Em cobertura, o Amazonas lidera, com 15,08% da população maior de 18 anos imunizada com a 1ª dose e 4,59% com a segunda. Em seguida, aparecem Bahia (14,94% para a 1ª dose e 2,89% para a 2ª) e Mato Grosso do Sul (14,93% para a 1ª dose e 4,56% para a segunda).