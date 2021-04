Presidente do STF, Luiz Fux, toma vacina contra covid no Rio

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta sexta-feira (2). Aos 67 anos, Fux foi vacinado no posto instalado no Antigo Palácio da Justiça, sede do Museu da Justiça – Centro Cultural do Poder Judiciário (CCMJ), no centro do Rio.

O ministro, que foi juiz e desembargador do TJRJ, entrou na fila, mas como havia pouco movimento, não precisou esperar muito. O novo posto, aberto na última terça-feira (30), é uma parceria do Tribunal de Justiça do Rio com a Prefeitura do Rio.