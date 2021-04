Lucieda Holanda, sogra do Deputado Laerte Gomes perde a vida por complicações da covid-19

Maria Lucieda Holanda Rego, sogra do Deputado Estadual Laerte Gomes, perdeu a vida por complicações da covid-19, nesta sexta-feira (02). Lucieda tinha 64 anos e exerceu durante anos papeis importantes em Alvorada do Oeste, interior de Rondônia.

A notícia foi dada em uma rede social, através do Deputado Laerte, que consternado informou o falecimento. Ontem, por conta de boatos, um jornal online de circulação local chegou a noticiar equivocadamente o falecimento de Lucieda, em seguida, um pedido de desculpas foi emitido para retificar a informação, porém, hoje, infelizmente ela teve o óbito confirmado.

Lucieda deixa esposo, filhos, netos, inúmeros amigos com eterna saudade.

O AlvoNotícias externa os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos pela perda da querida Lucieda.

O sepultamento será em Ji-Paraná, as 17h, tendo cortejo fúnebre da saída da cidade, sentido a Ouro Preto do Oeste, até o cemitério municipal.

Veja Comunicado do deputado.

É com muita dor no coração, que comunico o falecimento da minha sogra, Maria Lucieda Holanda Rego, vítima da COVID-19. Mulher determinada, que aos 64 anos, Deus recolheu. Lucieda foi juíza de paz, comerciante, secretária municipal de Assistência Social e secretária municipal de Administração no município de Alvorada do Oeste.

Excelente filha, mãe amorosa, vó apaixonada pelos netos, esposa dedicada e grande alicerce de nossa família. Deus quer ter os bons próximo a Ele. Que o senhor Jesus conforte nossos corações.

Minha sogra, seu legado e sua bondade jamais serão esquecidos, vá em paz, que aqui nós cuidaremos, como você, sempre cuidou dos seus!

Laerte Gomes

Deputado Estadual