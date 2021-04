Galeria da Semana - Reforma Ministerial

A saída de Araújo abriu espaço para uma ampla reforma ministerial . A dança das cadeiras alterou a posição de nomes do governo. Braga Neto deixou a Casa Civil para assumir o Ministério da Defesa no lugar de Fernando Azevedo. O Ministro Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo da Presidência da República assumiu a Casa Civil. Cotado para uma vaga no Supremo, André Mendonça deixou o Ministério da Justiça e foi colocado na Advocacia Geral da União

A saída repentina de Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa resultou ainda na troca de comando dos chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica . Ao escolher os substitutos, o presidente respeitou as determinações das Forças Armadas e selecionou os nomes por ordem de antiguidade

Foram abertas 401.639 vagas de trabalho com carteira assinada no Brasil no melhor mês de fevereiro para o mercado formal de trabalho desde 2010, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). As contratações elevaram em 1% o estoque de empregos com carteira no país