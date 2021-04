Nota do Enem pode garantir bolsa em universidades particulares

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é a principal porta de entrada para o ensino superior. A nota pode ser usada para conquistar uma vaga em uma univesidade federal por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) ou instituições particulares.

Entenda como usar a nota do Enem para o Sisu, Prouni e Fies

De acordo com a pontuação, algumas instituições chegam a oferecer bolsa integral ao estudante ou descontos na mensalidade do curso. Os estudantes de baixa renda contam com programas do MEC (Ministério da Educação) como o Prouni (Programa Universidade para Todos), Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) ou diretamente com as instituições.

Prouni

O estudante que não tirou zero na redação e teve média superior a 450 pontos pode participar do processo de seleção do Prouni. Para isso, precisa atender aos seguintes critérios estabelecidos pelo MEC:

- ter cursado o ensino médio completo em escola pública, ou

- ter cursado o ensino médio completo em escola privada com bolsa integral, ou

- ter cursado todo o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição, ou

- ser portador de deficiência, ou

- ser professor da rede pública de ensino básico, em efetivo exercício, integrando o quadro permanente da instituição e concorrendo a vagas em cursos de licenciatura, normal superior ou pedagogia. Neste caso, a renda familiar por pessoa não é considerada.

Professores não precisam comprovar renda, mas os demais candidatos que buscam bolsa integral devem ter renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio e para a bolsa parcial a renda familiar, por pessoa, deve ser de até três salários mínimos.

Fies

O Fies financia entre 50% e 100% da mensalidade desde que o estudante atenda as exigências do MEC. Assim como no Prouni, o candidato precisa ter nota superior a 450 pontos e não ter zerado na redação.

Os financiamentos concedidos com recursos do Fies, para estudantes com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, terão taxa real zero de juros.

Durante o curso, o estudante financiado deve pagar mensalmente, o valor da coparticipação, que corresponde a parcela dos encargos educacionais não financiada, diretamente ao agente financeiro.

Após a conclusão do curso, o estudante realizará a amortização do saldo devedor do financiamento de acordo com a sua realidade financeira, ou seja, a parcela da amortização será variável de acordo com a renda e nos casos de o estudante não ter renda, será devido apenas o pagamento mínimo.