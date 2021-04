Enem: Confira as dicas de jovem que tirou nota mil na redação

Ingrid Ascef, de 24 anos, conseguiu uma proeza: tirar a nota máxima na redação do Enem 2020 (Exame Nacional do Ensino Médio), nesta edição apenas 28 estudantes conseguiram mil pontos.

A jovem que busca uma vaga em Medicina, conta que produzia, em média, dois textos por semana e seguiu rigorosamente os critérios do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para estruturar seu texto.

"Não me considero uma boa escritora, mas segui os critérios exigidos na redação do Enem, que são bem específicos", diz a estudante. "Além de escrever duas redações por semana, pedia para os plantonistas do cursinho fazerem a correção e buscava entender os meus erros e corrigi-los", diz a aluna do Poliedro.

Outra dica que Ingrid dá para quem pretende fazer as provas do Enem nos próximos anos é a leitura. "Um dos critérios para a nota é o repertório cultural do estudante, portanto, é importante estar bem informado e ler sobre tudo, eu li muito."

Antes de passar a prova a limpo, Ingrid leu várias vezes o rascunho do texto que produziu. "Não queria que passe nenhum erro, cada vez que lia, eu corrigia algo e deu certo", comemora.

Ingrid consegiu média de 800 pontos e aguarda as inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada). "Depois de tanto tempo estudando, tendo o vestibular como prioridade, sinto que fechei um ciclo, mas a ficha ainda não caiu que vou cursar Medicina."