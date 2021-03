Agência Espacial Europeia abre vaga para astronauta após 10 anos

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) anunciou em seu site nesta quarta-feira (31) que está com inscrições abertas para sua primeira seleção de astronautas em mais de uma década. 3

A notícia está sendo amplamente divulgada nas redes sociais da agêcnia, que chegou inclusive a criar o filtro "Become na Astronaut" ("Torne-se um astronauta, em português") para o Instagram e para o Facebook

Segundo a agência, as inscrições devem ser enviadas por meio de seu site de recrutamento até o dia 28 de maio. Informações importantes para os candidatos estão disponíveis no recém-lançado Manual do Candidato a Astronauta.

"Tornar-se um astronauta da ESA não é uma tarefa fácil, mas a única maneira garantida de aqueles que atendem aos requisitos mínimos perderem a seleção é não se inscreverem." Esta mensagem foi reiterada pela turma de astronautas da ESA de 2009, incluindo o prestes a voar Thomas Pesquet, que afirmou que não se inscrever na última rodada de seleção da ESA teria sido "o maior erro de sua vida".

"A etapa mais seletiva é se você vai ou não se inscrever", disse Thomas. "Talvez haja uma em mil pessoas que serão escolhidas, mas há uma em um milhão que se candidatará. Então, por favor, por favor - inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se."

Thomas está programado para decolar rumo à Estação Espacial Internacional em sua segunda missão, conhecida como Alpha, no dia 22 do próximo mês. Outro astronauta da mesma turma, Matthias Maurer, está com sua primeira missão programada para outubro deste ano. Já sua colega Samatha Cristoforetti espera viajar ao espaço pela segunda vez no início da primavera de 2022, que tem início no Hemisfério Norte em 20 de março.

*Estagiária do R7 sob supervisão de Pablo Marques