Procon-SP notifica Caixa sobre o prêmio da Mega da Virada

O Procon-SP notificou a Caixa Econômica Federal pedindo informações sobre o pagamento do prêmio da Mega da Virada que expira nesta quarta-feira (31).

A notificação foi feita na segunda-feira (29) e o órgão de defesa do consumidor quer que a instituição financeira identifique o consumidor, que está cadastrado no sistema e fez o jogo pelos meios eletrônicos, para efetuar o pagamento do prêmio.

A Caixa informou que o vencedor do prêmio da Mega da Virada, sorteio tradicional realizado no dia 31 de dezembro, não retirou o prêmio e teria até esta quarta-feira (31) para retirá-lo. Caso contrário, poderá perdê-lo.

O Procon-SP solicita ainda que a instituição implemente alteração no sistema para que, nos casos das demais apostas premiadas que forem realizadas por meio eletrônico, o pagamento seja efetuado no canal indicado pelos consumidores.

"Se é possível a identificação do apostador, a Caixa não pode comodamente aguardar o decurso do prazo e se apropriar do dinheiro. Caso o apostador esteja morto, o prêmio pertence aos seus herdeiros. E se a aposta foi feita por meio eletrônico, é dever da instituição financeira informar se não é possível identificar o seu autor", afirma Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.

A Caixa deve responder hoje (31/3) ao Procon-SP.