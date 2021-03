Estudantes vão para a linha de frente da vacinação contra covid

Estudantes que cursam a faculdade de Enfermagem estão na linha de frente da vacinação contra a covid-19. Jovens acompanhados de professores e supervisores auxiliam as equipes das UBS (Unidade Básica de Saúde) e aprendem na prática todo o processo de imunização da população.

"Estamos desde o mês de janeiro atuando em todas as frentes, os alunos se voluntariaram para ajudar e, ao mesmo tempo, conhecer todo o processo na prática", explica a professora Patrícia Stella Silva Sampaio da Unip.

Os estudantes de Enfermagem cadastram as pessoas que devem ser vacinadas e se estão dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. "Em momento de pandemia, algumas pessoas vão até a UBS, mas estão fora da faixa etária, os alunos são orientados como dizer não e como justificar de forma acolhedora," diz Patrícia.

Esses jovens enfermeiros também são treinados a mostrar para o paciente a vacina, o lote e explicar o passo a passo para que a pessoa veja que tudo ocorre de forma transparente e se sinta mais segura.

Além dos jovens universitários, alunos do curso de Enfermagem das Etecs (Escolas Técnicas do Estado de São Paulo) também participaram do processo de imunização de idosos no interior e litoral do estado.