Governo eleva para 40% limite do consignado com desconto em folha

O governo federal aumentou para 40% o percentual máximo de empréstimo consignado com desconto direto na folha de pagamento, uma das linhas de crédito mais baratas disponível no mercado. A medida editada em função da pandemia do novo coronavírus vale até o fim de 2021.

De acordo com o texto, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (31), 5% do limite será destinado exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

A lei assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, atende militares, servidores públicos, empregados públicos e pensionistas de servidores.