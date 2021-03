Enem 2020: estudante conta como tirou nota máxima em matemática

Gabriel Telles Missailidis acertou todas as 45 questões da prova de matemática do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Se não bastasse a proeza, o jovem de 18 anos encerrou o terceiro ano do Ensino Médio e já cursa Engenharia Aeroespacial no ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica).

"Não foi fácil estudar durante a pandemia, senti a falta da interação com os meus colegas e com os professores", conta. Por outro lado, Gabriel ganhou tempo com o deslocamento. "Eu gastava uma hora e meia da Vila Prudente, onde moro, até chegar na avenida Paulista."

Ler e estudar sempre fizeram parte da rotina de Gabriel. "Eu colecionava os textos da enciclopédia que vinham na revista Recreio, lia tudo com a minha mãe." No 8º ano do ensino fudamental, Gabriel passou a competir nas olimpíadas de conhecimento. Ao longo dos anos, o jovem conquistou 26 medalhas com destaques para uma de bronze na Olimpíada Internacional de Física 2019 (IPhO), três medalhas de ouro na OBF (Olimpíada Brasileira de Física) e uma de prata na Olimpíada Brasileira de Química (OBQ).

"Estudar para as competições me ajudou muito porque eu sempre fui além do conteúdo que era apresentado em sala de aula", avalia.

A dica que Gabriel dá para quem quer se destacar nas provas do Enem e conquistar uma vaga no ITA é "buscar entender as demonstrações das fórmulas matemáticas, as explicações de fenômenos físicos e químicos e os motivos por trás das regras gramaticais", diz. "Não adianta só memorizar todos os conceitos, quando se entende dá para aproveitar muito mais o estudo e exercitar mais a memória."