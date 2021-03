Home office: saiba como fazer um upgrade no seu computador antigo

Muitas pessoas estão no regime de home office e, por conta disso, necessitam de um computador com bom desempenho nas funções essenciais. Nem todos conseguem comprar um novo dispositivo, mas os usuários podem fazer um upgrade naqueles que aparentemente estavam quase inutilizáveis

De acordo com Davi Raimondi, docente do curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática do Senac São Paulo, uma alternativa é comprar uma nova memória RAM para o computador para que o aparelho consiga executar muitos programas de forma simultânea sem prejudicar o seu desempenho

O professor também orienta adquirir dispositivos conhecidos como SSD para substituir o HD. "O SSD é um novo tipo de HD, que auxilia computador a iniciar e acessar os arquivos de forma muito mais rápida", destacou

Outra dica do profissional para melhorar o desempenho do dispositivo é apagar programas que não estão sendo utilizados há muito tempo, e sempre atualizar aqueles que são usados frequentemente pelos usuários

Excluir os chamados arquivos temporários é outra possibilidade de melhorar o funcionamento do aparelho. Eles são criados durante o uso de determinado serviço, mas com o tempo começam a ocupar muito espaço no HD do computador e dificultam a execução de algumas funções

Muitas pessoas se queixam também da lentidão na navegação durante o trabalho. Neste aspecto, o especialista afirma que, ao invés de problematizar o computador, uma alternativa é colocar o roteador em um local alto para que a conexão seja melhor distribuída pela casa

Baixar antivírus no computador ajuda na monitoração de possíveis invasores indesejáveis que atrapalham o desempenho durante as atividades diárias, afirma o professor

Davi também orientou os usuários a salvar alguns arquivos em serviços de nuvem, seja para liberar espaço no dispositivo ou oferecer maior segurança para os documentos digitais

O docente também explica que uma boa solução pode ser acessar o gerenciador de tarefas e desativar programas que são iniciados automaticamente quando o computador é ligado, deixando-o lento desde o momento que é iniciado