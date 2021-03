Apple anuncia data do primeiro evento de lançamentos em 2021

A Apple anunciou nesta quarta-feira (30) a data do WWDC 21, evento tradicional da marca que apresenta as novidades relacionadas aos sistemas operacionais da empresa para seus desenvolvedores e também a alguns novos produtos.

Neste ano, o evento acontecerá entre os dias 7 e 11 de junho e, assim como na edição de 2020, será totalmente online em razão das restrições causadas pela pandemia do coronavírus.

A maior expectativa para a WWDC 21 são os anúncios do iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 e watchOS 8, uma vez que na conferência realizada em 2020 também foram apresentadas novidades para estes produtos da empresa.

“Adoramos reunir nossos desenvolvedores todos os anos na WWDC para aprender sobre nossas tecnologias mais recentes e conectá-los aos engenheiros da Apple”, destacou Susan Prescott, vice-presidente de Relações com Desenvolvedores, Empresas e Educação da Apple.

Além dos lançamentos e novidades para os desenvolvedores de aplicativos, a Apple anunciou mais uma edição do Swift Student Challenge. Desta vez, a ideia é que estudantes apresentem uma criação interativa feita através do Swift Playgrounds, app da empresa que auxilia desenvolvedores a criarem aplicativos. As inscrições ficarão abertas até o dia 18 de abril.

A bigtech vai também doar US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,7 milhões na cotação atual) para a SJ Aspires, organização que busca auxiliar jovens carentes da cidade de San José, Califórnia, através da orientação educacional para alunos e concessão de bolsas universitárias para eles.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques