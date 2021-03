Volta do programa de proteção do emprego aguarda aval fiscal, diz Bianco

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, atribuiu nesta terça-feira (30) o atraso do retorno do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda aos inúmeros pontos ficais que precisam ser avaliados.

“Obviamente faremos tudo com ampla e restrita responsabilidade fiscal. A Fazenda está avaliando isso conosco e, dentro dos próximos dias, termos uma resposta”, disse. O custo estimado para a nova fase do programa é de R$ 10 bilhões. “Ainda estamos fechando esse valor”, ponderou Bianco.

Banco ainda reconheceu como entraves o Orçamento 2021 recém votado a ser aprovado e a preocupação com o teto de gastos. “Estamos ponderando a utilização de um crédito extraordinário que já nos permitiria atravessar por algumas regras fiscais, como o teto de gastos”, observou.

Ele garante que o modelo do programa será idêntico ao anterior. "O programa funcionou muito bem, então a gente não quer mexer. Nós também já temos um programa desenvolvido, ao qual empresários e empregados já se atuaram a ele", explicou Bianco.