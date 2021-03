Brasil cria 401.639 empregos com carteira assinada em fevereiro

O Brasil criou 401.639 postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (30), pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia.

O segundo resultado positivo seguido do indicador correu após 1.694.604 contratações e 1.292.965 demissões no período.

Os dados positivos do Caged surgem no mesmo momento em que o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra o avanço do desemprego para quase 14% da população. Trata-se do maior percentual da série iniciada em 2012. A diferença de metodologia e dos grupos analisados pelas pesquisas ajudam a justificar a disparidade entre os indicadores.