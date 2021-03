Pesquisa mostra o perfil do cliente dos pequenos negócios na Páscoa

Pesquisa realizada este mês pelo Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) aponta ao pequeno empreendedor o caminho para alcançar potenciais clientes nesta Páscoa. Mulheres, moradoras do interior do estado, com mais 40 anos e ensino médio completo compõem o perfil de consumidor mais propenso a comprar de pequenos negócios na data.

De acordo com o levantamento, 52,5% dos entrevistados que disseram escolher um pequeno negócio para comprar na Páscoa são mulheres. Ainda sobre o perfil sociodemográfico, a maior parcela (41,3%) tem entre 40 e 59 anos e 50,9% completaram o ensino médio. Por regiões, consumidores do interior de São Paulo (54,8%) se mostram mais propensos do que os da região metropolitana.

A maior parte dos consumidores de pequenos negócios, ou 68% dos entrevistados, pretende comprar ovos de Páscoa. Outros 55% afirmaram ter intenção de levar para casa chocolates em geral, e 16% pretendem adquirir ingredientes e bebidas para o almoço e jantar.

Outra característica revelada pela pesquisa é a compra com antecedência: 65,1% fazem as encomendas bem antes da data, índice maior do que quem faz a compra em grandes lojas ou grandes negócios (59,9%).

Em média, o consumidor dos pequenos negócios vai adquirir 3,1 presentes, número que sobe para 3,7 quando se trata do comprador dos grandes.

Conscientização

De acordo com o Sebrae, a preferência por pequenos negócios sinaliza um grau de conscientização do consumidor, pois 60% afirmaram comprar para ajudar esses empreendedores. Para 54%, a motivação para consumir dos pequenos negócios vem de acreditar que esse tipo de empresa gera renda e emprego na sua região e no país.

A pesquisa constatou ainda que o tíquete médio no pequeno negócio é de R$ 151,50; no grande, R$ 190,30.

A forma preferida de pagamento em ambos é o cartão de crédito – 91% nos pequenos e 92% nos grandes – seguida pelo dinheiro vivo (27% e 28%, respectivamente) e o Pix (23% e 12%). Além disso, 75% dos clientes de pequenos escolhem o pagamento à vista ante 81% dos grandes.