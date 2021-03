Nasa mostra local onde helicóptero tentará voo em Marte

Foto divulgada pela Nasa mostra região onde deverá acontecer o voo do Ingenuity - (Foto: Divulgação)

A Nasa, a agência espacial norte-americana, divulgou uma imagem que mostra a área em que deverá ocorrer o voo do helicóptero Ingenuity, que pousou no solo de Marte acoplado ao rover Perseverance, no mês passado.

Leia também: Helicóptero da Nasa se prepara para seu primeiro voo em Marte

O mapa mostra a área de 10 por 10 metros de solo marciano que os cientistas pretendem sobrevoar com o Ingenuity em uma missão inédita, que deve acontecer até 8 de abril. A ideia é que o veículo percorra essa área e envie algumas imagens e dados de telemetria.

O veículo não carrega nenhum equipamento científico específico, sua única missão será sobrevoar a cratera Jezero, que fica próxima à zona onde os veículos pousaram no último dia 18 de fevereiro.