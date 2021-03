Governadores alertam para risco de estímulos a motins policiais

Governadores de todos os 27 estados do Brasil assinaram carta, divulgada nesta segunda-feira (29), onde condenaram fake news que visam criar a instabilidade institucional, assim como estímulos a motins policiais, registrados neste domingo entre a Polícia Militar da Bahia, por autoridades federais.

"Estimular motins policiais, divulgar Fake News, agredir Governadores e adversários políticos, são procedimentos repugnantes, que não podem prosperar em um país livre e democrático", escreveram os governadores.

Também nesta segunda-feira a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) causou polêmica ao fazer publicação em rede social onde estimulou os motins da polícia da Bahia, desrespeitando as ordens do governador Rui Costa (PT), e defendeu um agente da tropa que abriu fogo em um ponto turístico de Salvador.

Em recado à deputada, os políticos também condenam as mentiras contra os governos estaduais que seriam propagadas por autoridades federais. "Conclamamos o Presidente da República, os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como o Presidente do Supremo Tribunal Federal, para que adotem todas as providências de modo a coibir tais atos ilegais e imorais", concluíram.