Deputados reagem após presidente da CCJ apoiar motim da PM baiana

A postagem da presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), que estimulava um motim da polícia da Bahia, desrespeitando as ordens do governador Rui Costa (PT), e defendia um agente da tropa que abriu fogo em um ponto turístico de Salvador provocou reações entre os parlamentares. Eles cobram a saída imediata dela do comando da CCJ, a principal comissão da Câmara dos Deputados.

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) chamou a colega da Câmara de "criminosa". "Após um PM da Bahia ter surtado e passado a atirar colocando em risco de vida centenas de pessoas,foi contido pela própria PM e morreu. Está deputada delinquente bolsonarista precisa ser expulsa da Comissão", defendeu.

MILÍCIA DE BOLSONARO PROMETE MOTIM NA BAHIA. Após surto de policial bolsonarista que atirou contra própria PM, infiltrados incitam levante contra governador Rui Costa, com apoio de Bia Kicis e Bolsonaro. Bolsonarismo quer guerra civil. Democracia precisa conter esses criminosos! — Ivan Valente (@IvanValente) March 29, 2021

Marcelo Freixo (PSOL-RJ) também fez coro com o colega de partido de disse que Kicis praticou um crime contra a Constituição. "A extremista Bia Kicis, presidente da CCJ, que já discursou a favor da intervenção militar dentro do parlamento, agora estimula um motim da PM na Bahia. Mais uma vez utiliza o cargo p/ pregar a violência contra o Estado de Direito e a Democracia".

Bia Kicis vai responder no Conselho de Ética por incitar motins policiais contra a ordem democrática. A deputada praticou crime contra a Constituição e assim como Daniel Silveira tem que ser acionada no STF. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) March 29, 2021

Durante a madrugada, Kicis fez a postagem e, depois, voltou atrás e apagou a mensagem no Twitter. Em seguida, informou que "as redes se comoveram" e ela também com a morte do policial, que foi abatido depois de disparar contra colegas da corporação. "Hoje cedo removi o post p/ aguardarmos as investigações. Inclusive diante do reconhecimento da fundamental hierarquia militar", declarou.

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) também criticou a postura da presidente da CCJ: "Dramático e triste o fato ocorrido na Bahia, que resultou na morte de policial militar. Inexplicável a postura da presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, dep. Bia Kicis, que, na prática, estimula insurreição da PM contra o governador".

A parlamentar Perpétua Almeida (PCdoB-AC) destacou o risco à segurança nacional, após Kicis incentivar o motim na polícia baiana.

?URGENTE!

Aviso: é grave ameaça à segurança nacional o q/ o bolsonarismo tenta fazer na PM da Bahia, incentivando motim p/ q não cumpram ordens do governador de garantir medidas de proteção à Covid, após surto de policial q atirou contra o destacamento e teve que ser imobilizado — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) March 29, 2021

O deputado petista Nildo Tatto (SP) destacou a decisão da colega de apagar a mensagem depois das críticas que recebeu.

?URGENTE!

Aviso: é grave ameaça à segurança nacional o q/ o bolsonarismo tenta fazer na PM da Bahia, incentivando motim p/ q não cumpram ordens do governador de garantir medidas de proteção à Covid, após surto de policial q atirou contra o destacamento e teve que ser imobilizado — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) March 29, 2021

Outro deputado petista, Bohn Gass (PT-RS) cobrou o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), sobre a postura da colega.

Como é? A presidenta da Comissão de Constituição e Justiça está estimulando... motim? E dizendo que um PM que atira contra seus próprios colegas é... herói? Aguardo posição do presidente da Câmara @ArthurLira_. Deputada @Biakicis não tem nenhuma condição de presidir a CCJ. — Bohn Gass (@BohnGass) March 29, 2021

.