Fuvest divulga segunda chamada do vestibular 2021

A Fuvest (Fundação Universitária para o vestibular) divulgou nesta segunda-feira (29) a lista de estudantes aprovados em segunda chamada no vestibular. A matrícula deve ser realizada entre hoje até às 16h de terça-feira (30) pelo site da Fuvest.

A matrícula será realizada em duas etapas virtuais obrigatórias no site da USP, sendo a primeira de preenchimento de formulário de matrícula e envio de uma fotografia recente, de cópia digitalizada de um documento de identidade oficial, do certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar ou declaração expedida em papel timbrado e assinada pelo diretor ou responsável da Instituição de Ensino contendo a informação de que o aprovado se matriculou no último ano do ensino médio no ano de 2020.

Já a segunda etapa virtual consiste em confirmação da matrícula pelo candidato. As duas etapas serão consolidadas apenas após a validação dos documentos pela Central Unificada de Matrículas da Pró-Reitoria de Graduação da USP.

A lista da 3ª chamada será divulgada no dia 5 de abril e o período de matrícula virtual será das 8h do dia 5 até as 16h do dia 6 de abril de 2021.

Clique aqui para ter acesso à lista dos candidatos convocados em 2ª chamada no Concurso Vestibular 2021.