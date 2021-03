Juros do cheque especial seguem em alta - (Foto: arcello Casal Jr/Agência Brasi)

A taxa de juros do cartão de crédito teve leve recuou em fevereiro após quatro altas seguidas, chegando a 326,7% ao ano em janeiro. Por outro, a taxa do cheque especial acelerou, pelo quarto mês consecutivo, e custava 124,9% ao ano no mês passado.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Banco Central. Esses percentuais são as médias de juros cobrados pelos bancos dos clientes que tomam dinheiro emprestado nas duas modalidades, as mais caras do mercado.