O vice-presidente da República, Hamílton Mourão, afirmou nesta segunda-feira (29) que vai tomar a vacina que previne a covid-19 nesta tarde, no drive-trhu mais vazio possível de Brasília.

"[Vou me vacinar] Hoje à tarde. [O local] é segredo de estado. Vou num drive-trhu que estiver com menos gente nessa hora, depois do almoço", revelou.