Confiança de serviços no Brasil cai ao menor nível em nove meses

A confiança do setor de serviços recuou 5,6 pontos em março, para 77,6 pontos e atingiu o nível desde junho do ano passado (71,7 pontos), de acordo com informações divulgads nesta segunda-feira (29), pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Depois de registrar recuperação na segunda metade de 2020, a confiança de serviços voltou a apresentar dificuldades no primeiro trimestre de 2021.

Entre os principais segmentos, o destaque positivo continua sendo dos serviços de informação e comunicação, que caíram menos no início da pandemia e conseguiram iniciar 2021 em alta. Os demais segmentos principais voltaram a registrar queda trimestral no início desse ano e estão mais distantes do nível pré-pandemia.

De acordo com o economista Rodolpho Tobler, o resultado intensifica a tendência de queda iniciada nos últimos meses. "A piora da satisfação dos empresários e aumento do pessimismo em relação ao curto prazo sinalizam as dificuldades do setor diante o recrudescimento da pandemia, aumento das medidas restritivas e cautela dos consumidores", afirmou.

"A distância para os níveis anteriores à pandemia segue aumentando e o cenário de elevada incerteza ainda persiste tornando difícil vislumbrar uma recuperação nos próximos meses, enquanto não houver aceleração no processo de imunização e melhora dos números da pandemia”, completa Tobler.